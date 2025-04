Il Liverpool è campione d'Inghilterra: 20° titolo per i 'Reds' al termine di una cavalcata da dominatori

Battendo 5-1 il Tottenham, il Liverpool si è aggiudicato la Premier League con 4 turni d'anticipo: trionfo mai in dubbio per i ragazzi di Arne Slot.

Un campionato vissuto sempre in vetta, a guardare tutti dall'alto verso il basso: non poteva esserci un esito diverso per il Liverpool, aritmeticamente campione d'Inghilterra.

20° titolo per i 'Reds', a cui bastava un punto per la certezza: contro il Tottenham la squadra di Slot è andata oltre e ha deciso addirittura di esagerare, imponendosi con un roboante 5-1 su quella di Postecoglou.

Successo ufficiale con ben quattro turni d'anticipo, a dimostrazione della superiorità mostrata rispetto alle rivali che non sono riuscite a tenere il passo dei Reds.