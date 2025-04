Il Leeds di Gnonto sta di nuovo andando in pezzi? La promozione in Premier League rischia di sfumare

Luton Town vs Leeds United

La storia rischia di ripetersi dopo un preoccupante calo di forma nel peggior momento possibile.

Il 17 marzo 2024, il Leeds United salì in vetta al campionato dopo una comoda vittoria per 2-0 sul Millwall all'Elland Road. Quel risultato allungò la serie di imbattibilità a 13 partite, con un solo pareggio all'interno di quella sequenza, e allora sembrava facile pensare a un ritorno in Premier League alla prima occasione.

Purtroppo per il Leeds, tutto cambiò dopo la pausa internazionale: dopo il 2-2 in trasferta contro il Watford nella prima partita successiva, arrivarono soltanto due vittorie in sette incontri.

Alla fine il Leeds ha dovuto accontentarsi dei play-off, e ciò ha portato solo altre delusioni. Dopo aver eliminato in modo impressionante il Norwich City in semifinale, i 'Bianchi' hanno fallito in finale a Wembley perdendo 1-0 contro il Southampton, e successivamente non sono riusciti a trattenere il trio di stelle composto da Crysencio Summerville, Archie Gray e Georginio Rutter.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche le speculazioni sul futuro di Farke erano all'ordine del giorno, soprattutto dopo che il tedesco aveva ammesso che "sarà difficile tornare più forti", ma il Leeds alla ha deciso di confermarlo.

Attuamente il Leeds è tornato in corsa per un piazzamento nei primi due posti di Championship, ma la sua forma è nuovamente precipitata nel priodo cruciale della stagione. Ora, Farke deve galvanizzare la rosa prima che sia troppo tardi, in un periodo di sette gare che deciderà l'esito della stagione.