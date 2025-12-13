Il Las Palmas vola a Ceuta per la nuova giornata di campionato: due giocatori arriveranno in nave

Ceuta, città spagnola autonoma situata in Nordafrica, vedrà la squadra locale impegnata contro il Las Palmas nella giornata di domenica 14 dicembre per la 18esima giornata della seconda serie. La maggior parte della rosa viaggerà in aereo fino a Tangeri, Marocco, per poi trasferirsi all'Estadio Municipal Alfonso Murube in bus.

Sì, la maggior parte, perché Lukovic e Cedeño dovranno al contrario arrivare a Ceuta con un viaggio ben diverso: accompagnati da alcuni membri dello staff, i due giocatori voleranno dalle Canarie a Malaga, dunque si trasferiranno ad Algeciras via strada e dunque prenderanno una nave per Ceuta.

Il motivo è burocratico. Non essendo spagnoli o con un passaporto dell'Unione Europea, Lukovic, serbo, e Cedeño, panamense, devono fare i conti con una limitazione amministrativa relativa ai requisiti di ingresso in Marocco, paese attrorno a Ceuta in cui il Las Palmas arriverà prima di trasferirsi in città.