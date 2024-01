Il Genoa si prende la scena sul mercato: doppio colpo in arrivo

Sarà Giorgio Cittadini il sostituto di Dragusin al Genoa. I rossoblù hanno chiuso anche per David Ankeye dallo Sheriff.

Il Genoa torna protagonista sul calciomercato in entrata: ultime 'cartucce' da spendere per la società ligure, intenzionata a rafforzarsi ulteriormente per consolidare la posizione di tranquillità in classifica.

In queste ferventi ore, gli uomini mercato rossoblù sono al lavoro per consegnare ad Alberto Gilardino altri due 'regali da spacchettare' in vista dei prossimi impegni di campionato.

Mirino puntato sulla difesa (orfana di Radu Dragusin che è stato ceduto al Tottenham) e sull'attacco, che ha da poco perso George Puscas (tornato al Bari in Serie B).