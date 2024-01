Il futuro di Xavi è in bilico: il Barcellona pensa a Thiago Motta

La posizione del tecnico catalano si è complicata dopo il tonfo in Coppa del Re: tra i preferiti del presidente Laporta c'è il tecnico del Bologna.

Dopo il tonfo in Supercoppa, è arrivata anche l'eliminazione in Coppa del Re. Per non parlare della situazione in campionato, con il Barcellona terzo in classifica a sette punti dal Real Madrid secondo e a meno otto dal Girona primo, che però ha una partita in più.

Morale della favola, è un momento tutt'altro che semplice per Xavi. I blaugrana stanno palesando evidenti difficoltà in termini di gioco e risultati e questo rischia, inevitabilmente, di gettare pesanti ombre anche sul futuro dell'allenatore catalano.

I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi - a partire dagli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli - per dare una sterzata positiva alla stagione e, perché no, consolidare la propria posizione in panchina, anche perché il Barça starebbe già ragionando sugli eventuali successori e tra questi figura anche uno dei tecnici più apprezzati della nostra Serie A.