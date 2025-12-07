Il futuro di Luis Suarez da scrivere, l’Inter Miami non chiude ad una permanenza: “Saremmo felici, ma deve decidere lui”

L'Inter Miami ha conquistato la MLS Cup dopo aver battuto per 3-1 i Vancouver Whitecaps, regalandosi così un momento storico al termine di una stagione nella quale Suarez ha giocato un ruolo cruciale. Il contratto dell'uruguaiano scadrà a fine mese e la sua situazione ha attirato l'attenzione di tutti perché, a differenza di Jordi Alba e Sergio Busquets, non ha dichiarato pubblicamente né il ritiro né l'intenzione di rinnovare.

Durante la stagione regolare, Suarez ha siglato 10 goal e confezionato 10 assist in MLS e ha aggiunto un altro assist nei playoff, ribadendo che a 38 anni può ancora fare la differenza. Tuttavia, alla fine della stagione, ha perso il posto da titolare a favore del diciannovenne Mateo Silvetti, prima a causa di una squalifica e poi per le decisioni tattiche prese dall'allenatore Javier Mascherano. Anche se si è adattato a un ruolo ridotto in campo, Suárez ha continuato a essere influente all'interno della squadra e fondamentale per la corsa al titolo del club.

La dirigenza dell'Inter Miami ha affrontato la questione del suo futuro nella fase preparatoria alla finale, confermando che il prossimo passo dell'attaccante è interamente nelle sue mani. Mascherano e David Beckham hanno entrambi riconosciuto la profondità della rosa che ha permesso ad altri di sostituire Suárez durante la sua squalifica, ma il rispetto per la sua leggendaria carriera rimane incondizionato.