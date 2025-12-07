Il futuro di Luis Suarez da scrivere, l’Inter Miami non chiude ad una permanenza: “Saremmo felici, ma deve decidere lui”

Parlando in vista della finale della MLS Cup, il presidente dell'Inter Miami Mas ha dichiarato: "Luis Suarez è una leggenda del calcio, è uno dei migliori numeri nove non solo di questa generazione, ma di tutti i tempi. Luis dovrà prendere una decisione quando la stagione sarà finita, quindi domani.
Per quanto riguarda il club, voglio dire questo perché ho letto molto su Luis, lo dirò in questo contesto: se all'inizio dell'anno ci avessero detto di firmare un foglio con su le statistiche di un centravanti che ha giocato più di 4000 minuti e segnato più di 15/16 goal e fornito 16/17 assist, tutti qui lo avremmo fatto.
Luis merita di poter prendere quella decisione, di poter uscire dalla porta principale ed essere celebrato come merita dal club. E se decidesse di rimanere per un altro anno, sarebbe fantastico. Mi piacerebbe vedere Suárez restare. Ovviamente, allora le conversazioni verterebbero su come Luis Suárez potrebbe rimanere, ma ovviamente includeremmo Mascherano e Luis, ma la decisione spetta a lui".