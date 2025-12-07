Pubblicità
Il futuro di Luis Suarez da scrivere, l’Inter Miami non chiude ad una permanenza: “Saremmo felici, ma deve decidere lui”

Il co-proprietario dell’Inter Miami, Jorge Mas, non si sbilancia sul futuro di Suarez: “Merita di poter decidere da solo”.

Il co-proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, ha affermato che sarà solo Luis Suarez a decidere se continuare o meno l’avventura con il club che ha nelle scorse ore la MLS Cup. 

Il contratto dell’attaccante trentottenne scadrà a fine dicembre, ma la porta per una sua permanenza resta aperta.

Suarez è stato protagonista di un’ottima stagione ed ora deve soltanto scegliere cosa fare nell’immediato futuro. 

  • UN FUTURO DA SCRIVERE

    L'Inter Miami ha conquistato la MLS Cup dopo aver battuto per 3-1 i Vancouver Whitecaps, regalandosi così un momento storico al termine di una stagione nella quale Suarez ha giocato un ruolo cruciale. Il contratto dell'uruguaiano scadrà a fine mese e la sua situazione ha attirato l'attenzione di tutti perché, a differenza di Jordi Alba e Sergio Busquets, non ha dichiarato pubblicamente né il ritiro né l'intenzione di rinnovare.

    Durante la stagione regolare, Suarez ha siglato 10 goal e confezionato 10 assist in MLS e ha aggiunto un altro assist nei playoff, ribadendo che a 38 anni può ancora fare la differenza. Tuttavia, alla fine della stagione, ha perso il posto da titolare a favore del diciannovenne Mateo Silvetti, prima a causa di una squalifica e poi per le decisioni tattiche prese dall'allenatore Javier Mascherano. Anche se si è adattato a un ruolo ridotto in campo, Suárez ha continuato a essere influente all'interno della squadra e fondamentale per la corsa al titolo del club.

    La dirigenza dell'Inter Miami ha affrontato la questione del suo futuro nella fase preparatoria alla finale, confermando che il prossimo passo dell'attaccante è interamente nelle sue mani. Mascherano e David Beckham hanno entrambi riconosciuto la profondità della rosa che ha permesso ad altri di sostituire Suárez durante la sua squalifica, ma il rispetto per la sua leggendaria carriera rimane incondizionato. 

    "DEVE PRENDERE LUI UNA DECISIONE"

    Parlando in vista della finale della MLS Cup, il presidente dell'Inter Miami Mas ha dichiarato: "Luis Suarez è una leggenda del calcio, è uno dei migliori numeri nove non solo di questa generazione, ma di tutti i tempi. Luis dovrà prendere una decisione quando la stagione sarà finita, quindi domani.

    Per quanto riguarda il club, voglio dire questo perché ho letto molto su Luis, lo dirò in questo contesto: se all'inizio dell'anno ci avessero detto di firmare un foglio con su le statistiche di un centravanti che ha giocato più di 4000 minuti e segnato più di 15/16 goal e fornito 16/17 assist, tutti qui lo avremmo fatto.

    Luis merita di poter prendere quella decisione, di poter uscire dalla porta principale ed essere celebrato come merita dal club. E se decidesse di rimanere per un altro anno, sarebbe fantastico. Mi piacerebbe vedere Suárez restare. Ovviamente, allora le conversazioni verterebbero su come Luis Suárez potrebbe rimanere, ma ovviamente includeremmo Mascherano e Luis, ma la decisione spetta a lui".

  • LA CONCORRENZA DI SILVETTI

    Il contratto di Suarez, prorogato fino alla stagione MLS 2025, scade ufficialmente poche ore dopo la finale della MLS Cup, lasciando l'attaccante ad un bivio. La sua prestazione complessiva nel 2025 in tutte le competizioni è stata eccezionale, con un totale di 17 goal e 17 assist in 50 partite, considerando anche le partite della Leagues Cup, del Mondiale per Club e della Champions Cup.

    La decisione di Mascherano di schierare Silvetti nelle ultime settimane della stagione riflette una strategia a lungo termine in evoluzione incentrata sull'integrazione di attaccanti più giovani. La squalifica di Suarez ha creato l'occasione iniziale per lanciare il giovane, ma le sue ottime prestazioni lo hanno mantenuto nella formazione titolare anche dopo il ritorno del veterano. 

    LE OPZIONI PER L'INTER MIAMI

    L'Inter Miami ora attende la decisione di Suarez, che potrebbe arrivare entro pochi giorni. 

    Se decidesse di restare, Miami negozierà un contratto con un ruolo ridotto, integrando Suarez nei piani tattici in evoluzione di Mascherano. 

    Se invece decidesse di lasciare la squadra o di ritirarsi, sembra che gli Herons stiano preparando un'operazione per prendere l'ex attaccante del Chelsea Timo Werner.

