Il futuro di Fonseca resta in bilico: il Milan ha una clausola nel contratto per l'addio anticipato

Nonostante la vittoria contro il Verona, la posizione del portoghese resta in bilico: la sfida contro la Roma e il dettaglio del contratto.

Il successo ottenuto sul campo del Verona per 1-0 grazie alla rete di Reijnders non ha calmato la tempesta in casa Milan.

La posizione di Paulo Fonseca continua a essere oggetto di discussione all’interno del Milan, con la dirigenza che valuta attentamento l’operato dell’allenatore lusitano.

La squadra aveva bisogno di una vittoria per placare le critiche e, almeno sotto il profilo del risultato, l’obiettivo è stato raggiunto.

L'articolo prosegue qui sotto

Tuttavia, la prestazione offerta non ha affatto convinto la dirigenza, che ha visto una squadra in difficoltà sul piano del gioco e priva della solidità necessaria per competere ai massimi livelli.