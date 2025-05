Il futuro di Fabregas è un rebus: la Roma spinge, l'Inter pensa a lui se parte Inzaghi ma il Como vuole blindarlo

Lo spagnolo è un obiettivo dei giallorossi, ma il Como fa muro e lo vuole tenere: in caso di addio di Inzaghi, l'Inter vuole puntare su di lui.

Dopo un debutto sorprendente sulla panchina del Como, Cesc Fabregas si trova ora al centro di una serie di indiscrezioni riguardo il suo futuro. L'ex campione del mondo ha guidato i lariani al decimo posto in Serie A, un risultato che mancava da 22 anni, e che ha consolidato la sua reputazione come allenatore di talento.

Ma, nonostante un contratto che lo lega al club fino al 2028, il suo nome è ormai sulla bocca di molti, con le grandi del calcio italiano che hanno manifestato interesse a ingaggiarlo.

La Roma, in particolare, lo vede come il sostituto ideale di Claudio Ranieri. Non solo la squadra giallorossa, ma anche l'Inter, che potrebbe dover fare a meno di Simone Inzaghi, avrebbe messo gli occhi su Fabregas.

L'articolo prosegue qui sotto

La sua permanenza al Como non è così scontata, e la situazione rimane incerta, con il tecnico spagnolo che deve fare i conti con il suo legame con il club lombardo e le numerose offerte che gli arrivano da altre parti.