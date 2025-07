Il futuro di Dumfries spaventa l’Inter: c’è una clausola nel contratto, le cifre e fin quando è valida

Nel contratto dell’esterno nerazzurro è presente una clausola rescissoria, valida dal 1° al 15 luglio, dal valore di 25 milioni di euro e utilizzabile solo da club esteri.

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club causa la sconfitta agli ottavi di finale contro il Fluminense, in casa Inter è tempo di pensare solo al mercato. E le operazioni, sia in entrata che in uscita, saranno tante nel corso dell’estate.

I nerazzurri infatti sono alle prese con alcuni casi spinosi come quello di Calhanoglu, ma allo stesso tempo sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. E i nuovi acquisti non si fermeranno a Bonny dal Parma.

Ma a “spaventare” in nerazzurri in queste ore c’è il futuro di Denzel Dumfries: nel contratto del laterale olandese è presente una clausola rescissoria che è attivabile proprio in questi giorni.