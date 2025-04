C. Ancelotti

Il Real Madrid e Ancelotti verso la separazione ma il tecnico precisa: "Nessun conflitto con la società, parleremo a fine stagione".

Quando il Real Madrid viene eliminato dalla Champions League fa sempre rumore; inevitabile visto quante volte ha alzato il trofeo negli ultimi anni e in generale nella sua storia.

L'uscita ai quarti di finale contro l'Arsenal ha riacceso le voci sul futuro di Carlo Ancelotti, che già nei mesi passati era stato al centro dei rumors su un possibile addio al Real Madrid al termine della stagione.

In questi giorni si è fatta avanti anche l'ipotesi di una separazione anticipata prima della conclusione del campionato. Ma dove potrebbe andare Ancelotti? Da tempo si parla del Brasile anche se non mancano le suggestioni di un ritorno in Serie A.