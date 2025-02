Attaccante di ruolo, il classe 2007 gioca nel Pisa ed è stato chiamato per la prima volta nella nazionale Under 18 del Paese materno.

Sono giorni sicuramente da ricordare per Louis Thomas Buffon, primogenito di Gianluigi Buffon.

Il figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale, infatti, nel week-end è stato convocato per la prima volta dal Pisa in Serie B ed ora ha ricevuto anche la chiamata più importante per un calciatore.

Buffon junior è stato convocato in Nazionale, seppure dalla selezione Under 18. Ma non indosserà la maglia azzurra, bensì quella di un altro Paese.