Il club di Istanbul batte il Trabzonspor in trasferta in extremis e lo Special One si lancia in un'esultanza sfrenata.

Non smette mai di far parlare di sé. José Mourinho riesce a rendersi protagonista anche in Turchia alla guida del Fenerbahce.

Non solo per le consuete proteste ai danni degli arbitri, tanto in campionato quanto in Europa, ma anche per le sue esultanze.

L'ultimo spettacolo, lo Special One lo ha messo in scena in casa del Trabzonspor.