Il fattore Dovbyk trascina la Roma: solo goal decisivi, ha già eguagliato Lukaku in giallorosso

Con 12 goal già messi a referto al primo anno in A, il bomber della Roma ha già eguagliato i numeri del belga in giallorosso.

La Roma non si ferma più. I giallorossi hanno battuto anche la Fiorentina all'Olimpico, in quello che aveva tutti i connotati del match da dentro o fuori, con in palio la possibilità di rimanere agganciati al treno Champions League.

Una missione decisamente compiuta da parte dai giallorossi che da questo treno non hanno assolutamente intenzione di scendere. Anzi. Con i tre punti strappati contro la viola, la squadra di Claudio Ranieri ha agganciato sia la Juventus che la Lazio in quarta posizione, candidandosi - dopo 19 risultati utili consecutivi - al ruolo di grande protagonista per staccare il pass che vale l'accesso alla massima rassegna continentale.

Contro la squadra guidata da Raffaele Palladino, ci ha pensato Artem Dovbyk ad indirizzare l'inerzia della gara. Il suo colpo di testa da due passi non ha lasciato scampo all'incolpevole De Gea. Un goal semplice, in termini di coefficiente di difficoltà, ma il cui peso specifico da qui a fine stagione rischia di essere davvero inestimabile. E da parte dell'attaccante ucraino arrivano ulteriori segnali importanti.