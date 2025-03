Il doppio ruolo di Raphinha nel Brasile: essere il leader della squadra e aiutare Vinicius Junior a diventare il nuovo "Neymar"

Il giocatore del Real Madrid non ha numeri eccellenti in nazionale, ma ora vuole cambiare le cose. Aiutato anche dal collega del Barcellona.

Nella notte tra giovedì e venerdì, nei secondi finali della drammatica partita di qualificazione ai Mondiali vinta dal Brasile sulla Colombia, si è verificato un piccolo incidente.

Pochi istanti dopo che Vinicius Junior aveva segnato quello che si sarebbe rivelato il goal della vittoria con un tiro da lontano, al nono minuto di recupero, il ct Dorival Junior ha deciso di sostituire il giocatore del Real Madrid per perdere un po' di tempo. Vinicius, però, era intenzionato a guadagnare ancora più secondi: quindi è uscito dal campo il più lentamente possibile, provocando la reazione di un paio di colombiani.

È a questo punto che uno dei compagni di squadra dell'attaccante è intervenuto, allontanandolo fisicamente dalla mischia. Sapendo che la stella del Real Madrid era a un cartellino di distanza dalla squalifica per il big match contro l'Argentina, Raphinha ha spinto ripetutamente il suo collega verso la linea laterale per salvarlo da una sanzione che gli avrebbe impedito di scendere in campo a Buenos Aires.

L'intera vicenda ha dimostrato due cose: in primo luogo, Raphinha si è ormai saldamente affermato come uno degli elementi chiave della squadra di Dorival; in secondo luogo, il giocatore del Barcellona ha un ruolo importante da svolgere nel far sì che Vinicius diventi, tardivamente, il "nuovo Neymar" della Seleçao.