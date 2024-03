Il dilemma Chiesa, dalla Juventus alla Nazionale: incompreso o incompiuto?

Anche contro il Venezuela la prova di Chiesa è stata sotto la sufficienza, l'involuzione pare inarrestabile: di chi è la colpa?

Dov'è finito Federico Chiesa? Il giocatore capace di trascinare l'Italia a Euro 2020 sembra sparito nel nulla.

E chi credeva che lontano dalla Juventus (e da Massimiliano Allegri) le cose potessero tornare a girare come se nulla fosse è stato smentito dai fatti.

Nell'amichevole contro il Venezuela, infatti, Chiesa non ha inciso tanto che Spalletti ha deciso di richiamarlo in panchina dopo poco più di un'ora.

L'articolo prosegue qui sotto

Un problema non da poco per la Juventus, ma anche per la Nazionale dato che agli Europei manca sempre meno e Chiesa fino a qualche mese fa era stato incoronato da Spalletti come 'il nostro Sinner', ovvero l'uomo in grado di cambiare le sorti azzurre.