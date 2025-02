Il difficile mercato di gennaio del Napoli: da Garnacho e Adeyemi a Okafor per sostituire Kvaratskhelia

I tentativi del Napoli di sostituire Kvaratskhelia hanno prodotto l'arrivo di Okafor: Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin sono tutti saltati.

70 milioni più bonus: è questo l'accordo tra Napoli e PSG per il trasferimento in Francia di Khvicha Kvaratskhelia, forse il vero colpo di mercato di una sessione invernale che ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia.

Della somma incassata, alla fine, la società partenopea ha investito appena 1,5 milioni per il prestito oneroso di Noah Okafor, di fatto la quarta scelta per la sostituzione del georgiano e reduce anche da un mancato trasferimento al Lipsia per problemi rilevati dai tedeschi nelle visite mediche.

Il tutto dopo i vari tentativi per Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, falliti per motivi diversi.