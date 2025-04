Il presidente nerazzurro all'anteprima del film sulla Dea: "Gasperini è un grande allenatore, speriamo rimanga qui a casa".

Serata speciale in casa Atalanta, con la formazione nerazzurra che si è ritrovata presso l'UCI Cinemas di Orio al Serio, dove è andato in onda, in anteprima, il film dedicato alla squadra bergamasca e intitolato 'Atalanta. Una vita da Dea'.

Intervenuto sul palco, prima della proiezione della pellicola, ha parlato il presidente nerazzurro Antonio Percassi e tra gli argomenti toccati c'è stato spazio anche per parlare del futuro di Gian Piero Gasperini.

L'articolo prosegue qui sotto

Il futuro del tecnico nerazzurro, infatti, è ancora tutto da decifrare nonostante il contratto che lo lega ancora al club orobico per un'altra stagione. Di seguito le dichiarazioni del massimo dirigente nerazzurro.