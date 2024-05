Oaktree si è presa ufficialmente le quote dell'Inter che appartenevano a Suning: ma a quanto ammontava il debito di Zhang?

Mercoledì 22 maggio 2024 resterà una data storica per l'Inter, le cui azioni sono passate ufficialmente da Suning a Oaktree.

Non una classica cessione, con passaggio di quote e contratti firmati tra le parti. Ma la riscossione di un prestito che non è mai stato restituito da parte della famiglia Zhang.

A quanto ammontava la cifra che gli Zhang avrebbero dovuto a Oaktree per tenersi l'Inter?