Il Como prende forma per la Serie A: Belotti ha detto sì, Dossena è a un passo CalciomercatoSerie AComoAndrea BelottiAlberto Dossena

I lariani stanno per chiudere le prime due operazioni dopo il ritorno in Serie A: Belotti si è convinto, per Dossena c'è l'accordo col Cagliari.