Trasmessa in tv un'anteprima del docufilm 'Adesso vinco io - Marcello Lippi' col toccante videomessaggio di Vialli prima della morte.

Serata speciale per Marcello Lippi, ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' sul Nove per presentare il docufilm in uscite nella sale a lui dedicato dal titolo 'Adesso vinco io - Marcello Lippi'.

Durante la puntata del programma, andato in onda domenica 18 febbraio, sono stati trasmessi alcuni brevi filmati tratti proprio dal docufilm.

Uno in particolare, con protagonista Gianluca Vialli, ha commosso tutti i telespettatori.