Il colpo De Bruyne e un mercato faraonico per Conte: chi sono gli obiettivi del Napoli, da Beukema a Nunez

Il Napoli è la società italiana più attiva sul mercato: già presi Marianucci e De Bruyne, in canna ci sono altri colpi per il bis Scudetto.

Scatenato. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non si ferma al colpo Kevin De Bruyne, già ufficiale, ma programma un'altra serie di acquisti che potrebbero creare il vuoto in Serie A.

La squadra di Antonio Conte, che si è laureata campione d'Italia solo qualche settimana fa, verrà rinforzata in ogni reparto con innesti di qualità.

Manna si muove su precise indicazioni di Conte e De Laurentiis, proprio come promesso al tecnico per convincerlo a restare, farà di tutto per assecondare le sue richieste.

Quello che sta nascendo, insomma, sarà un Napoli completo e pronto a competere su tutti i fronti. Champions League compresa.

Ma quali possono essere i prossimi acquisti del Napoli?