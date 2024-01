Continua la stagione difficile del Chelsea, che viene travolto per 4-1 dal Liverpool. Ma il risultato poteva essere ancora più pesante.

Un'altra notte da incubo quella vissuta dal Chelsea, travolto per 4-1 dal Liverpool mercoledì sera.

Risultato pesante, ma che avrebbe potuto essere ancora più clamoroso se i Reds fossero stati appena più precisi.

Il Liverpool, insomma, ha dominato la partita dall'inizio alla fine allungando in vetta alla classifica con 51 punti in 22 partite. Mentre per il Chelsea, come detto, è notte fonda.