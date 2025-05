Pescara vs Catania

Serie C

Gli abruzzesi vengono sconfitti per 2-1 dal Catania all'Adriatico ma staccano il pass per il turno successivo: la spiegazione e il regolamento.

Come ampiamente previsto, il doppio confronto tra Pescara e Catania - valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C - ha regalato tantissime emozioni e un finale a dir poco vibrante.

Dopo il colpo abruzzese al 'Massimino', griffato da Merola, nel secondo atto giocato allo Stadio 'Adriatico' è stato proprio il Catania ad imporsi in trasferta con il risultato di 2-1: è successo tutto negli ultimi venti minuti, con il vantaggio etneo targato Di Gennaro al 70', a precedere il pareggio di Tonin nove minuti più tardi.

In pieno recupero, però, il Catania ha trovato il secondo goal di serata grazie a Montalto, con la rete dei siciliani che è stata convalidata dopo un interminabile consulto al VAR. Morale della favola, il match si è chiuso con il risultato di 2-1 in favore dei rossoblù e con una situazione complessiva di parità assoluta. A passare il turno è però il Pescara e il motivo è facilmente spiegato dal regolamento che caratterizza i playoff di Serie C.