Capitano e numero 10 della Guinea Equatoriale, è stato il grande protagonista della fase a gironi della Coppa d'Africa. Ma sarebbe un terzino.

Un terzino capocannoniere. Succede anche questo in Coppa d'Africa, competizione in corso di svolgimento in queste settimane.

Il protagonista di questa storia gioca come attaccante per la Guinea Equatoriale, ma è nato in Spagna e di ruolo sarebbe un terzino destro.

Sono già cinque le reti segnati da Nsue nelle tre partite della fase a gironi. Con ottime possibilità di incrementare il bottino personale nella fase a eliminazione diretta.