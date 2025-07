Il Bologna fa spesa in casa Milan: Adli, Pobega e Okafor nel mirino dei rossoblù

Per rinforzare la rosa i rossoblù guardano in casa Milan: nuova offerta per Pobega, già in prestito nella scorsa stagione, nel mirino anche Adli e Okafor.

Lavori in corso per farsi trovare pronti ai nastri di partenza della prossima stagione, quella in cui in Bologna sarà chiamato a confermarsi. I rossoblù, vincitori della Coppa Italia nella finale contro il Milan, nella prossima annata saranno impegnati in campionato, Europa League e Supercoppa Italiana. Competizioni che ovviamente richiedono una rosa all’altezza. E il solo Ciro Immobile, volto nuovo dell’estate rossoblù, non può bastare. Ecco perché la società è al lavoro e ha individuato tre rinforzi, tutti e tre di proprietà del Milan: si tratta di Adli, Pobega e Okafor. L'articolo prosegue qui sotto