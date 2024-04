Il Bayer Leverkusen ha mai vinto la Bundesliga? Albo d'oro e titoli

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso vola in campionato e il titolo è ormai ad un passo: le 'Aspirine' hanno mai vinto la Bundesliga?

Il Bayer Leverkusen sta vivendo una della stagioni più esaltanti di tutta la sua storia. Oltre ad essere l'unico club tra i top campionati europei a non aver perso nemmeno una partita in questa stagione, le 'Aspirine' possono puntare addirittura alla conquista di tre trofei.

Il 2-0 maturato nella gara d'andata dei quarti di Europa League contro il West Ham vale come un'ipoteca per la semifinale. In DFB Pokal, invece, la squadra allenata da Xabi Alonso giocherà la finale, il prossimo 25 maggio, contro il Kaiserslautern.

Il club tedesco, però, è soprattutto ad un passo dalla conquista del titolo della Bundesliga. Il Bayer, a sei giornate dalla fine, domina la classifica con ben 16 punti di vantaggio sul Bayern Monaco. In altre parole, la vittoria è ormai ad un passo.