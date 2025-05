Il Barcellona fa autocritica dopo il match con l'Inter: "Abbiamo dormito, è inaccettabile prendere tre goal in casa"

Nel post partita di Montjuic, Ferran Torres, Raphinha e Cubarsì hanno espresso il loro disappunto dopo il 3-3 con l'Inter.

Lo spettacolare esito della semifinale d'andata di Champions League ha lasciato un retrogusto amaro anche in casa Barcellona, specialmente per quanto riguarda le leggerezze di marca blaugrana che hanno permesso all'Inter di andare in goal per ben tre volte al Camp Nou.

Nel post partita, come riferito da Marca, Ferran Torres, Raphinha e Cubarsì hanno espresso tutto il loro disappunto per un risultato che non può soddisfare in vista della gara di ritorno che si giocherà mercoledì a San Siro.

Di seguito ecco che cosa hanno dichiarato i giocatori blaugrana nel post partita.