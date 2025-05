Il Barcellona è campione della Liga: come Hansi Flick, Lamine Yamal e gli altri hanno detronizzato il Real Madrid

I catalani hanno vissuto un'altra estate - e un'altra stagione - di incertezza fuori dal campo prima di riconquistare il titolo in grande stile.

Ad aprile è emerso che Hansi Flick, allenatore del Barcellona, è stato responsabile di un piccolo restyling del campo di allenamento: le pareti dello spogliatoio della prima squadra sono ora decorate con citazioni motivazionali di icone dello sport come Michael Jordan.

La notizia non ha sorpreso più di tanto, data la famosa attenzione ai dettagli di Flick. La citazione di Jordan è sembrata particolarmente azzeccata, poiché la leggenda del basket incarna piuttosto bene la filosofia calcistica senza paura di Flick. Jordan non ha mai avuto paura del fallimento, al contrario, lo ha abbracciato come strumento di apprendimento.

È stato proprio l'americano a dichiarare una volta: "Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l'intelligenza vincono i campionati". La corsa al titolo spagnolo di questa stagione ha dimostrato la validità dell'affermazione di Jordan.