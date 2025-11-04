Il baby dell’Arsenal Max Dowman nella storia della Champions: è il più giovane a esordire nella competizione

Che Max Dowman fosse un predestinato lo si era intuito già da tempo, ma che Mikel Arteta decidesse di fargli provare l’emozione del debutto in Champions in giovanissima età era tutt’altro che scontato.

Il tecnico lo ha mandato in campo al minuto 73 della sfida contro lo Slavia Praga, quando l’Arsenal era già sul 3-0 (risultato poi finale) al posto di Trossard, facendolo diventare – a 15 anni e 308 giorni – il più giovane calciatore a essere mai sceso in campo in una gara di Champions League.