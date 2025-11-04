Il baby dell’Arsenal Max Dowman nella storia della Champions: è il più giovane a esordire nella competizione

Eden Arena di Praga, minuto 73 della sfida di Champions League tra Slavia Praga e Arsenal. Un momento destinato a entrare nella storia.
Mikel Arteta si gira verso la panchina e invita Max Dowman a entrare in campo al posto di Trossard: un momento storico non solo per il baby talento dell’Arsenal, al suo esordio assoluto nella Champions League, ma per tutta la storia della competizione.
A 15 anni e 308 giorni, Max Dowman diventa così il calciatore più giovane a partecipare a una gara di Champions League.