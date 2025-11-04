Pubblicità
Max Dowman slavia praga arsenal 4 novembre 2025Getty Images
Nino Caracciolo

Il baby dell’Arsenal Max Dowman nella storia della Champions: è il più giovane a esordire nella competizione

Entrato in campo nella sfida contro lo Slavia Praga, il talento classe 2009 dell’Arsenal è divenuto il calciatore più giovane a esordire nella storia della Champions League a 15 anni e 308 giorni.

Eden Arena di Praga, minuto 73 della sfida di Champions League tra Slavia Praga e Arsenal. Un momento destinato a entrare nella storia.

Mikel Arteta si gira verso la panchina e invita Max Dowman a entrare in campo al posto di Trossard: un momento storico non solo per il baby talento dell’Arsenal, al suo esordio assoluto nella Champions League, ma per tutta la storia della competizione.

A 15 anni e 308 giorni, Max Dowman diventa così il calciatore più giovane a partecipare a una gara di Champions League.

  • NELLA STORIA DELLA COMPETIZIONE

    Che Max Dowman fosse un predestinato lo si era intuito già da tempo, ma che Mikel Arteta decidesse di fargli provare l’emozione del debutto in Champions in giovanissima età era tutt’altro che scontato.

    Il tecnico lo ha mandato in campo al minuto 73 della sfida contro lo Slavia Praga, quando l’Arsenal era già sul 3-0 (risultato poi finale) al posto di Trossard, facendolo diventare – a 15 anni e 308 giorni – il più giovane calciatore a essere mai sceso in campo in una gara di Champions League.

  • IL PODIO IN CHAMPIONS

    Max Dowman, ala destra classe 2009, è diventato così il più giovane calciatore a scendere in campo in una gara di Champions a 15 anni e 308 giorni. Al secondo posto della speciale classifica c’è Yossoufa Moukoko,che ha esordito con il Borussia Dormtund a 16 anni e 18 giorni, al terzo invece c'è Lamine Yamal del Barcellona in campo per la prima volta nella competizione a 16 anni e 68 giorni.

  • SECONDO ESORDIENTE PIÙ GIOVANE DELLA PREMIER

    Max Dowman lo scorso 23 agosto ha debuttato in Premier League nella gara tra Arsenal e Leeds, diventando – a 15 anni e 235 giorni –  il secondo più giovane esordiente della storia del campionato inglese. Meglio di lui ha fatto solo il compagno di squadra Ethan Nwaneri che, nel settembre del 2022, scese in campo contro il Brentford all’età di 15 anni e 181 giorni.

  • I NUMERI CON L’ARSENAL

    Nonostante la giovanissima età di Dowman, Arteta ha dimostrato di credere tanto nelle qualità del ragazzo. Il classe 2009 in questa stagione può già vantare due presenze in Premier League (con un assist vincente) e due in EFL Cup, oltre ovviamente allo spezzone di gara in Champions League.

