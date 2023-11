Ibrahimovic torna al Milan? Quando e quale sarà il suo nuovo ruolo

Ormai da tempo si rincorrono le voci su un possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: quando avverrà e con quale ruolo?

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan? Ormai da tempo si rincorrono le voci circa un possibile ritorno dello svedese in rossonero, ovviamente con un altro ruolo.

Dopo aver annunciato un po' a sorpresa l'addio al calcio giocato al termine della stagione 2022/23, Ibra d'altronde è rimasto vicinissimo all'ambiente rossonero.

Zlatan ha fatto spesso visita ai suoi ex compagni a Milanello, oltre a recarsi allo stadio per vedere le partite. Lo svedese è in ottimi rapporti sia con la dirigenza che col tecnico Pioli.

Ma quando tornerà Ibrahimovic al Milan e quale ruolo avrà?