L'ultima giornata di Serie B ha emesso i suoi verdetti tra promozione e retrocessione: chi si salva e chi retrocede

C'era grande attesa per l'ultima giornata di Serie B, ovvero il recupero della 34sima rinviata dopo la morte di Papa Francesco.

Le dieci partite si sono giocate tutte in contemporanea martedì sera e hanno emesso il verdetto definitivo.

Dopo le promozioni di Sassuolo e Pisa e la retrocessione del Cosenza, già matematiche, ecco chi si giocherà l'ultimo posto in A e chi retrocede in Serie C.