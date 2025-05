I tre mesi di Tudor alla Lazio: dalle vittorie e l'eliminazione contro la Juventus alla rottura

Il ritorno all'Olimpico da ex: in tre mesi due vittorie sulla Juve che però l'ha eliminato dalla Coppa Italia. Poi lo strappo e le dimissioni.

La sfida contro il suo passato, ma con in ballo una grossa fetta di futuro. Si presenta così Lazio-Juventus per Igor Tudor, ossia una sfida cruciale nell'economia di entrambe le squadre e che assume tutti i connotati dello spareggio per il quarto posto con vista sulla prossima edizione della Champions League.

Da due mesi a questa parte, Tudor siede sulla panchina bianconera ma nella passata stagione, seppur per una breve parentesi ha avuto la possibilità di stare anche su quella biancoceleste dando vita ad una bozza di progetto che sembrava molto promettente e che invece si è chiusa in malo modo.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche in quel caso Tudor subentrò a stagione in corso ma i presupposti per un futuro insieme vennero poi improvvisamente spazzati via. Domani sera, il tecnico croato tornerà all'Olimpico per la prima volta da avversario e, soprattutto, per la prima volta da ex.