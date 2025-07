I patemi della Juventus in attacco: Osimhen sfumato, Kolo Muani non si sblocca, Vlahovic e Milik da cedere

Mentre prova a chiudere l'operazione Sancho, la Juve tenta faticosamente di sbloccare la situazione relativa al numero 9. Ma tutto è bloccato.

Sì, la Juventus sta lavorando alacremente per portare Jadon Sancho a Torino con un anno di ritardo. Oggi è lui, l'esterno del Manchester United, la priorità per l'attacco dopo aver già trattenuto in rosa Francisco Conceiçao (ufficialità attesa a breve).

Solo che Sancho, naturalmente, è un esterno. Toccherà a Tudor, eventualmente, decidere se piazzarlo nei due dietro alla punta più avanzata o se fargli fare il tornante a tutta fascia come Nico Gonzalez nella scorsa stagione.

Qual è il problema? Che il possibile arrivo dell'inglese dallo United non sarà che la prima missione sul mercato della Juventus. Che poi ne avrà un'altra particolarmente spinosa: risolvere una volta per tutte la questione del centravanti, considerato come al momento solo Jonathan David sia certo di far parte della rosa bianconera nella prossima stagione.

Questione che al momento è ancora apertissima, e la cui soluzione sembra essere piuttosto lontana. Sia in un senso che nell'altro. Sia, cioè, per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita.