I nuovi talenti del Feyenoord: da Zinhagel a Parlanti e Sauer, i gioielli che possono esplodere

Giovani promesse pronte a mettersi in mostra: ecco chi, tra i talenti under 22 del Feyenoord, può guadagnarsi spazio durante il ritiro estivo.

Dopo la consacrazione di Givairo Read (19) nella scorsa stagione, diversi giovani sperano di lasciare il segno anche quest’anno a De Kuip. GOAL fa il punto su tutti i prospetti che stanno cercando di guadagnarsi un posto al sole nel ritiro estivo del Feyenoord.

Molti di questi ragazzi, dopo una prima selezione guidata da Robin van Persie, verranno aggregati all’Under 21. Ma non è da escludere che qualche talento cristallino – come Jivayno Zinhagel (16) – possa bruciare le tappe ed esordire già in prima squadra, proprio come Read.

In questa rassegna ci siamo concentrati solo sui giocatori con meno di 22 anni. Sono esclusi Jeyland Mitchell (20), attualmente ai box, e Luciano Valente (21), che verrà impiegato stabilmente in prima squadra.