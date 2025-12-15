Pubblicità
I dirigenti del Manchester United sono preoccupati per il caso Mainoo: forte malumore interno per la gestione di Amorim

Alcune figure di spicco all’interno del Manchester United sarebbero “molto a disagio” per il modo in cui Amorim sta gestendo l’ex prodotto del vivaio Mainoo: il centrocampista inglese non è ancora partito titolare in Premier League nella stagione 2025/26.

Alcuni dirigenti del Manchester United sarebbero “molto a disagio” per la gestione ritenuta brutale di Ruben Amorim nei confronti del prodotto dell’academy Kobbie Mainoo. 

Il centrocampista della nazionale inglese non è ancora partito titolare in una gara di Premier League nella stagione 2025/26. 

Una situazione che ha inevitabilmente acceso interrogativi sul suo futuro, in vista della prossima finestra di mercato, e sull’effettiva correttezza dell’approccio adottato dal suo allenatore.

  • GELO TOTALE TRA AMORIM E MAINOO

    Secondo quanto riportato dal Telegraph, Mainoo “si sente messo ai margini” dal suo attuale tecnico, senza che gli sia stata fornita una spiegazione chiara sul perché si trovi ai confini del progetto. Il tabloid rivela che il giocatore sta valutando la possibilità di lasciare il club in prestito all’inizio del 2026.

    Una posizione comprensibile, ma Amorim afferma di non aver ricevuto alcun segnale che un trasferimento sia imminente. Interrogato sull’eventualità di aver parlato con Mainoo di un possibile addio, il tecnico portoghese ha dichiarato alla vigilia della sfida di Premier League di lunedì contro il Bournemouth:

    “Non su questo. Ho avuto alcune conversazioni con lui, soprattutto l’anno scorso, e con altri giocatori, ma su questo argomento no, non ne abbiamo parlato. La squadra viene prima di tutto e, se Kobbie verrà da me a parlarmi, io parlerò con lui. Non dirò cosa gli direi, ma sarei davvero contento se venisse a confrontarsi con me su questo tema. Voglio solo che i miei giocatori siano felici e capisco che ogni individuo abbia i propri obiettivi.”

    Amorim ha poi aggiunto, alla domanda se la sua porta sia aperta al dialogo:

    “Completamente aperta, credo che sia chiaro. Quello che non prometto è di rinunciare alle mie idee: anche questo è chiaro. Non cambierò se non ci credo, ma sono aperto a parlare con qualsiasi giocatore. Mi piace così.”

    MAINOO COME RASHFORD E GARNACHO?

    Il Telegraph aggiunge che la situazione di Mainoo è diventata “profondamente scomoda”. 

    Fonti vicine al club hanno riferito che, dopo aver sostenuto le decisioni di Amorim di lasciar partire altri calciatori cresciuti nel vivaio dei Red Devils come Marcus Rashford e Alejandro Garnacho – ora rispettivamente al Barcellona e al Chelsea – ci sono figure all’interno del club molto preoccupate per la situazione del giocatore e per ciò che potrebbe rappresentare una sua eventuale cessione.

    Lo United ha sempre avuto un settore giovanile fiorente, che ha regalato tanti campioni alla prima squadra, un vanto per la socieàt di Manchester.

    Amorim continua a sostenere di “stimare” Mainoo, ma ha chiarito che il giovane resta in ballottaggio con il capitano Bruno Fernandes per uno dei soli due posti disponibili a centrocampo.

  • DIFFICILE COLLOCAZIONE TATTICA

    Mainoo potrebbe ricoprire il ruolo di vice Casemiro in un ruolo più difensivo, ma viene considerato più a suo agio in un centrocampo a tre. Il giovane inglese è diventato così un’altra "vittima" del 3-4-3 di Amorim.

    L’allenatore dello United ha spiegato:

    “Il problema è che giochiamo con due centrocampisti e voi vedete Kobbie in modo diverso da come lo vedo io. Forse, giocando con tre a centrocampo e non con due, Kobbie avrebbe più minuti. Ma se succedesse, qualcuno davanti perderebbe il posto. A volte è solo una questione di momento. Ma penso di aver dimostrato che posso cambiare idea: Casemiro è l’esempio più grande. Era dietro Toby (Collyer, ndr) nelle gerarchie e ora è un intoccabile".

    “La porta è aperta per qualsiasi giocatore che voglia farmi cambiare idea. Alla fine decidono allenamenti e partite. È vero che non sta giocando molto, ma Kobbie ha avuto le sue opportunità, soprattutto l’anno scorso.”

    QUAL È IL DESTINO DI MAINOO?

    Gli ex centrocampisti dello United Paul Scholes e Paul Ince sono tra coloro che hanno consigliato a Mainoo di trovarsi una nuova squadra a gennaio, in vista dei Mondiali 2026 con l'Inghilterra, ed è prevedibile che il centrocampista possa lasciare Old Trafford.

    Il Telegraph sostieneche "il numero di club che vogliono Mainoo, tra cui molti della Premier, supera tranquillamente la doppia cifra". 

    Il Napoli, che ha già pescato Scott McTominay e Rasmus Hojlund in casa United, sarebbe in testa alla corsa per assicurarsi Mainoo con un accordo che potrebbe prevedere il prestito fino al termine della stagione

