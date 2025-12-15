I dirigenti del Manchester United sono preoccupati per il caso Mainoo: forte malumore interno per la gestione di Amorim

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Mainoo “si sente messo ai margini” dal suo attuale tecnico, senza che gli sia stata fornita una spiegazione chiara sul perché si trovi ai confini del progetto. Il tabloid rivela che il giocatore sta valutando la possibilità di lasciare il club in prestito all’inizio del 2026.

Una posizione comprensibile, ma Amorim afferma di non aver ricevuto alcun segnale che un trasferimento sia imminente. Interrogato sull’eventualità di aver parlato con Mainoo di un possibile addio, il tecnico portoghese ha dichiarato alla vigilia della sfida di Premier League di lunedì contro il Bournemouth:

“Non su questo. Ho avuto alcune conversazioni con lui, soprattutto l’anno scorso, e con altri giocatori, ma su questo argomento no, non ne abbiamo parlato. La squadra viene prima di tutto e, se Kobbie verrà da me a parlarmi, io parlerò con lui. Non dirò cosa gli direi, ma sarei davvero contento se venisse a confrontarsi con me su questo tema. Voglio solo che i miei giocatori siano felici e capisco che ogni individuo abbia i propri obiettivi.”

Amorim ha poi aggiunto, alla domanda se la sua porta sia aperta al dialogo:

“Completamente aperta, credo che sia chiaro. Quello che non prometto è di rinunciare alle mie idee: anche questo è chiaro. Non cambierò se non ci credo, ma sono aperto a parlare con qualsiasi giocatore. Mi piace così.”