Inter vs Bayern Monaco

Sono ben sei i giocatori dell'Inter che in caso di cartellino giallo contro il Bayern Monaco salterebbero la semifinale d'andata.

Pericolo giallo per l'Inter nel ritorno dei quarti di finale della Champions League contro il Bayern Monaco.

Sono infatti beni sei i calciatori nerazzurri che, in caso di ammonizione e qualificazione, rischierebbero di non scendere in campo nell'andata delle semifinali.

Ma chi sono i diffidati prima di Inter-Bayern Monaco? Chi potrebbe saltare la semifinale di Champions League?