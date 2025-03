Igor Tudor ha diramato il primo elenco di convocati da allenatore della Juventus: le scelte del croato per la gara contro il Genoa.

Eccola la prima Juventus di Igor Tudor. Il neo-tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per l'anticipo contro il Genoa.

Oltre ai lungodegenti, da Milik a Bremer, l'allenatore deve fare i conti con due assenze importanti.

La Juventus scende in campo sabato pomeriggio alle ore 18.00, quando all'Allianz Stadium arriva il Genoa guidato dall'altro ex Patrick Vieira in una sfida da non fallire dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina.