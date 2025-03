I convocati dell'Italia per la Nations League: due grandi ritorni e la prima volta di Casadei, le scelte di Spalletti

Spalletti sceglie i convocati per il doppio impegno contro la Germania in Nations League, tra ritorni attesi e qualche novità.

Dopo il turno di campionato toccherà di nuovo all'Italia, che scenderà in campo durante la pausa dedicata alle nazionali.

Gli Azzurri di Luciano Spalletti saranno impegnati infatti nel doppio confronto, andata e ritorno, contro la Germania per i quarti di Nations League.

Un appuntamento ufficiale dunque e da non fallire per accedere alla Final Four ma, soprattutto, per garantirsi un cammino più agevole verso i prossimi Mondiali.

Per l'occasione nell'elenco dei convocati di Spalletti, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono attese novità ma anche importanti ritorni.