I convocati del Milan contro la Roma: la decisione finale su Gimenez e Tomori, tra presenti e assenti

Meno uno a Milan-Roma, meno uno al posticipo domenicale della nona giornata di Serie A, meno uno all'ennesimo big match della primissima parte del nostro campionato.
La squadra di Massimiliano Allegri giocherà l'ennesimo scontro diretto per i primi posti della classifica dopo quelli contro Napoli, Juventus e Atalanta. Ma non potrà farlo con tutti gli effettivi a disposizione.
Colpa degli infortuni che nel corso delle settimane hanno complicato la vita ad Allegri, e che gli renderanno la vita non semplicissima anche contro la Roma.