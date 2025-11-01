I convocati del Milan contro la Roma: la decisione finale su Gimenez e Tomori, tra presenti e assenti

Detto che la presenza almeno in panchina di Christian Pulisic era stata scartata quasi subito, e che effettivamente lo statunitense non è stato convocato, i dubbi riguardavano principalmente due giocatori: Fikayo Tomori e Santiago Gimenez.

Ebbene, come rivela Calciomercato.com Tomori ha deciso di stringere i denti e si è messo regolarmente a disposizione di Allegri, nonostante guai a un ginocchio che lo hanno afflitto negli ultimi giorni. Torna inoltre tra i convocati Ardon Jashari dopo diverse settimane. Discorso opposto invece per Gimenez, che non verrà convocato e dunque non potrà giocare Milan-Roma.

La convocazione di Tomori è una discreta sorpresa, se è vero che Allegri durante la conferenza di vigilia andata in scena oggi aveva parlato così: "Difficilmente ci sarà, anche se sono stati esclusi problemi al ginocchio".