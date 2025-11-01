Pubblicità
Stefano Silvestri

I convocati del Milan contro la Roma: la decisione finale su Gimenez e Tomori, tra presenti e assenti

I rossoneri si preparano all'ennesimo big match stagionale dopo quelli contro Napoli, Juventus e Atalanta. Ma non tutti saranno a disposizione di Allegri.

Meno uno a Milan-Roma, meno uno al posticipo domenicale della nona giornata di Serie A, meno uno all'ennesimo big match della primissima parte del nostro campionato.

La squadra di Massimiliano Allegri giocherà l'ennesimo scontro diretto per i primi posti della classifica dopo quelli contro Napoli, Juventus e Atalanta. Ma non potrà farlo con tutti gli effettivi a disposizione.

Colpa degli infortuni che nel corso delle settimane hanno complicato la vita ad Allegri, e che gli renderanno la vita non semplicissima anche contro la Roma.

  • CHI C'È E CHI NO

    Detto che la presenza almeno in panchina di Christian Pulisic era stata scartata quasi subito, e che effettivamente lo statunitense non è stato convocato, i dubbi riguardavano principalmente due giocatori: Fikayo Tomori e Santiago Gimenez.

    Ebbene, come rivela Calciomercato.com Tomori ha deciso di stringere i denti e si è messo regolarmente a disposizione di Allegri, nonostante guai a un ginocchio che lo hanno afflitto negli ultimi giorni. Torna inoltre tra i convocati Ardon Jashari dopo diverse settimane. Discorso opposto invece per Gimenez, che non verrà convocato e dunque non potrà giocare Milan-Roma.

    La convocazione di Tomori è una discreta sorpresa, se è vero che Allegri durante la conferenza di vigilia andata in scena oggi aveva parlato così: "Difficilmente ci sarà, anche se sono stati esclusi problemi al ginocchio".

  • PERCHÉ GIMENEZ NON CONVOCATO

    Gimenez ha rimediato un colpo a una caviglia durante la gara del turno infrasettimanale contro l'Atalanta, pareggiata 1-1 a Bergamo. Un problema fisico che lo ha costretto alla sostituzione, inserendolo immediatamente nella lista dei giocatori in dubbio per la Roma.

    Sempre in conferenza, Allegri non si era sbilanciato troppo: "Gimenez ha questo problema alla caviglia: vedremo, altrimenti anche per lui proveremo per Parma".

    Alla fine, dunque, l'ex centravanti del Feyenoord ha dovuto alzare bandiera bianca: contro la Roma non ci sarà. E ora il Milan dovrà capire se riuscirà effettivamente a recuperare per la gara contro i Parma, in programma il prossimo weekend prima della sosta per le nazionali.

  • TUTTO OK PER LEAO

    Presenti invece, ma questo lo si sapeva già, sia Pervis Estupinan che Rafael Leao. Anche il portoghese è rimasto in dubbio per diversi giorni a causa del problema all'anca rimediato sempre a Bergamo, con tanto di sostituzione tra primo e secondo tempo, ma ha poi recuperato.

    "Sta bene", ha confermato Allegri in conferenza, preannunciando di fatto che l'ex Lille farà coppia in attacco con Nkunku: "Secondo me lui e Leao possono fare i centravanti, poi si dovrà essere bravi con gli inserimenti dalle retrovie. Non hanno mai giocato insieme, vedremo se li schiererò in coppia. Nel calcio a volte si trovano combinazioni inattese: sanno giocare molto bene e possono coesistere".

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

    Questa è dunque la formazione del Milan che dovrebbe scendere in campo domenica sera contro la Roma:

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (Tomori), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

