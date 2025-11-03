I campioni d’Europa contro la miglior squadra d’Europa? Kane e Kompany hanno trasformato il Bayern Monaco nella principale minaccia al trono del PSG in Champions League

Il Paris Saint-Germain ha tutte le ragioni per temere Harry Kane. L’ex attaccante del Tottenham sta vivendo il momento migliore della sua carriera, con 22 goal in 15 presenze stagionali tra tutte le competizioni, e si è già imposto come il principale candidato al Pallone d’Oro 2026.

La sua ultima prestazione da fuoriclasse è arrivata nel secondo turno di DFB-Pokal, quando il Bayern ha travolto il Colonia 4-1. Kane ha prima siglato un goal straordinario con una girata perfetta, poi ha realizzato una doppietta di testa su calcio d’angolo battuto da Joshua Kimmich. Una delle chiavi della straordinaria efficacia del Bayern nelle ultime settimane è proprio la spietatezza di Kane, capace di trasformare mezze occasioni in goal, sia di piede che di testa. Il PSG dovrà neutralizzarlo a tutti i costi se vorrà interrompere la marcia trionfale dei bavaresi.

Sotto la guida di Vincent Kompany, Kane è diventato uno degli attaccanti più letali al mondo, ma non solo: le sue abilità di rifinitore sono risultate decisive per compensare l’assenza di Jamal Musiala. A 32 anni, il bomber inglese sembra migliorare con il tempo, come un vino pregiato: non vive solo per l’area di rigore, ma partecipa costantemente alla manovra, dando ritmo e qualità alla costruzione del gioco.

Grazie alla presenza di Nicolas Jackson, il Bayern può anche schierarlo da numero 10, come avvenuto nel successo nel Klassiker contro il Borussia Dortmund: una mossa tattica che ha funzionato alla perfezione. Kane ha voluto rendere merito al suo allenatore:

“Credo che Kompany abbia tirato fuori da me un livello nuovo. È un tecnico fantastico, non solo tatticamente ma anche come persona.”

Il Bayern gioca oggi in modo perfettamente calibrato sulle caratteristiche del suo centravanti, e Kompany sa esattamente come mantenerlo motivato. A differenza della scorsa stagione, Kane non è più un uomo solo al comando, ma parte integrante di un collettivo armonico e ben organizzato.

“Ha capito davvero quale può essere il suo ruolo all’interno della squadra e tra i compagni,” ha spiegato Kompany prima della gara con il Dortmund. “Mostra la sua qualità non solo con i goal, ma anche per come coinvolge gli altri nel gioco. Speriamo che continui così, ma se dovesse attraversare un momento meno brillante, non gli metteremo pressione: gli altri sapranno compensare. Abbiamo grande fiducia nel nostro gruppo.”

Con un Kane così ispirato, il Bayern Monaco non sembra avere punti deboli. E se il numero 9 inglese continuerà su questa strada, la Champions League potrebbe tornare a parlare tedesco molto presto.