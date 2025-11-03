Pubblicità
I campioni d’Europa contro la miglior squadra d’Europa? Kane e Kompany hanno trasformato il Bayern Monaco nella principale minaccia al trono del PSG in Champions League

Harry Kane e Vincent Kompany hanno trasformato il Bayern Monaco nella più grande minaccia al trono del Paris Saint-Germain in Champions League, alla vigilia dello scontro decisivo del Parc des Princes.

All’inizio di settembre, il clima attorno al Bayern Monaco non era certo dei più ottimistici. Vincent Kompany aveva mancato i suoi due principali obiettivi di mercato, Florian Wirtz e Nick Woltemade, e la sua squadra aveva rischiato una clamorosa eliminazione al primo turno di DFB-Pokal contro il modesto Wehen Wiesbaden, terza serie tedesca, salvata soltanto da un goal in extremis di Harry Kane.

Wirtz era considerato il sostituto ideale – e futuro partner – di Jamal Musiala, fermo almeno fino a fine anno per la frattura a una gamba rimediata al Mondiale per Club. Ma il talento del Bayer Leverkusen ha scelto di trasferirsi al Liverpool, campione d’Inghilterra in carica: una decisione che molti hanno letto come un segnale del ridimensionamento del Bayern rispetto ai vertici del calcio europeo.

La tesi sembrava trovare conferma pochi giorni dopo, quando i bavaresi rischiarono di dilapidare tre reti di vantaggio nel faticoso 3-2 di fine agosto contro l’Augsburg. Il pensiero generale era che Kompany disponesse di una rosa sufficiente per difendere il titolo in Bundesliga, ma non per competere seriamente in Champions League.

Eppure, a distanza di appena 65 giorni, il Bayern ha smentito ogni previsione. I tedeschi hanno messo insieme 15 vittorie consecutive in questo avvio di stagione 2025-26 — un record assoluto mai eguagliato nella storia dei principali cinque campionati europei. Con 33 goal segnati e solo 4 subiti, la squadra di Kompany è già in testa alla Bundesliga con cinque punti di vantaggio, e occupa il secondo posto nel girone di Champions League, dopo aver battuto Chelsea (3-1), Pafos (5-1) e Club Brugge (4-0).

In vetta al gruppo c’è il Paris Saint-Germain campione d’Europa, avanti di un solo goal nella differenza reti complessiva (13 contro 12), ma martedì il Bayern avrà l’occasione per mandare un segnale fortissimo: la sfida al Parc des Princes contro la squadra di Luis Enrique può valere più di tre punti.

Una sedicesima vittoria consecutiva consacrerebbe i bavaresi come nuovi favoriti assoluti per la Champions League, completando una rimonta sportiva sorprendente. Kompany sembra aver trasformato il Bayern da un giorno all’altro, e se la corsa continuerà su questi ritmi, fermare la nuova corazzata dell’Allianz Arena potrebbe diventare un’impresa impossibile per chiunque.

  • bayern(C)Getty Images

    "LA MIGLIOR SQUADRA D'EUROPA"

    Sabato, il Bayern Monaco ha aggiunto un’altra vittima illustre alla sua lista: un 3-0 netto contro il Bayer Leverkusen che ha visto la squadra di Kasper Hjulmand completamente surclassata in ogni reparto. Al 25’ Serge Gnabry ha sbloccato il match in contropiede, mentre pochi minuti dopo Nicolas Jackson, arrivato in prestito dal Chelsea, ha raddoppiato con un gran colpo di testa — il suo primo goal in Bundesliga.

    Un’autorete di Loïc Badé ha chiuso il primo tempo sul 3-0, premiando le scelte coraggiose di Vincent Kompany, che aveva deciso di tenere inizialmente in panchina tre titolari chiave: Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise. Tutti e tre sono entrati a inizio ripresa, contribuendo a consolidare un successo mai in discussione contro un Leverkusen che non perdeva in campionato dal 23 agosto.

    Il risultato ha anche interrotto una striscia di imbattibilità esterna di due stagioni per il club renano. A fine gara, il centrocampista Aleix García ha ammesso senza esitazioni:

    “Il Bayern è attualmente la miglior squadra d’Europa,” ha dichiarato a Sky Germania.

    Anche Hjulmand ha riconosciuto la superiorità bavarese:

    “Dobbiamo riconoscere che il Bayern è una squadra assolutamente di livello mondiale. Ha punito ogni nostro errore all’istante. Non siamo soddisfatti della nostra prestazione, abbiamo tanto da migliorare, ma nel complesso il Bayern è stato semplicemente troppo forte. Bisogna ammetterlo.”

    In effetti, oggi il Bayern sembra troppo forte per chiunque, e grazie alle scelte audaci di Kompany, i capolista della Bundesliga si preparano alla sfida più importante della stagione.

    “Da questo momento in poi mi sento ancora più fiducioso sulle possibilità della squadra,” ha dichiarato Kompany in conferenza stampa. “Ovviamente siamo più forti con Harry (Kane) in campo, ma ora lo avremo al 100% contro il PSG. Oggi era il momento giusto per dare spazio agli altri ragazzi. Martedì sarà una partita di intensità altissima, la più alta che si possa avere in Europa.”

    Il messaggio è chiaro: il nuovo Bayern di Kompany non teme nessuno — e con Harry Kane pronto a guidare l’attacco a Parigi, la corazzata bavarese sembra pronta a reclamare il titolo di miglior squadra d’Europa sul campo.

  • Harry KaneGetty

    RE KANE

    Il Paris Saint-Germain ha tutte le ragioni per temere Harry Kane. L’ex attaccante del Tottenham sta vivendo il momento migliore della sua carriera, con 22 goal in 15 presenze stagionali tra tutte le competizioni, e si è già imposto come il principale candidato al Pallone d’Oro 2026.

    La sua ultima prestazione da fuoriclasse è arrivata nel secondo turno di DFB-Pokal, quando il Bayern ha travolto il Colonia 4-1. Kane ha prima siglato un goal straordinario con una girata perfetta, poi ha realizzato una doppietta di testa su calcio d’angolo battuto da Joshua Kimmich. Una delle chiavi della straordinaria efficacia del Bayern nelle ultime settimane è proprio la spietatezza di Kane, capace di trasformare mezze occasioni in goal, sia di piede che di testa. Il PSG dovrà neutralizzarlo a tutti i costi se vorrà interrompere la marcia trionfale dei bavaresi.

    Sotto la guida di Vincent Kompany, Kane è diventato uno degli attaccanti più letali al mondo, ma non solo: le sue abilità di rifinitore sono risultate decisive per compensare l’assenza di Jamal Musiala. A 32 anni, il bomber inglese sembra migliorare con il tempo, come un vino pregiato: non vive solo per l’area di rigore, ma partecipa costantemente alla manovra, dando ritmo e qualità alla costruzione del gioco.

    Grazie alla presenza di Nicolas Jackson, il Bayern può anche schierarlo da numero 10, come avvenuto nel successo nel Klassiker contro il Borussia Dortmund: una mossa tattica che ha funzionato alla perfezione. Kane ha voluto rendere merito al suo allenatore:

    “Credo che Kompany abbia tirato fuori da me un livello nuovo. È un tecnico fantastico, non solo tatticamente ma anche come persona.”

    Il Bayern gioca oggi in modo perfettamente calibrato sulle caratteristiche del suo centravanti, e Kompany sa esattamente come mantenerlo motivato. A differenza della scorsa stagione, Kane non è più un uomo solo al comando, ma parte integrante di un collettivo armonico e ben organizzato.

    “Ha capito davvero quale può essere il suo ruolo all’interno della squadra e tra i compagni,” ha spiegato Kompany prima della gara con il Dortmund. “Mostra la sua qualità non solo con i goal, ma anche per come coinvolge gli altri nel gioco. Speriamo che continui così, ma se dovesse attraversare un momento meno brillante, non gli metteremo pressione: gli altri sapranno compensare. Abbiamo grande fiducia nel nostro gruppo.”

    Con un Kane così ispirato, il Bayern Monaco non sembra avere punti deboli. E se il numero 9 inglese continuerà su questa strada, la Champions League potrebbe tornare a parlare tedesco molto presto.

  • Luis Diaz Bayern 2025Getty Images

    LUIS DIAZ LETALE

    C’è però un giocatore che, più di tutti, sta mettendo in discussione lo status di Harry Kane come uomo simbolo del Bayern Monaco in questa stagione: Luis Díaz. L’esterno colombiano è diventato il terzo acquisto più costoso della storia del club, dietro proprio a Kane e a Lucas Hernández, quando in estate si è trasferito dal Liverpool per 75 milioni di euro (66 milioni di sterline / 87 milioni di dollari). Eppure, al momento del suo arrivo, a Monaco non c’era grande entusiasmo.

    Il nuovo tecnico dei Reds, Arne Slot, lo aveva infatti considerato fuori dal progetto, e molti media inglesi avevano riportato che il vero obiettivo del Bayern fosse Nico Williams dell’Athletic Club. L’ex giocatore e opinionista Dietmar Hamann arrivò persino a dire che “il Liverpool rideva” per l’incasso ottenuto. Ma oggi, a ridere sono soprattutto i tifosi bavaresi.

    Durante la corsa del Liverpool al titolo di Premier League 2024-25, Díaz era stato uno dei giocatori più sottovalutati: aveva contribuito con 18 partecipazioni a goal, secondo solo a Mohamed Salah, mostrando una straordinaria duttilità nel passare con naturalezza dalla fascia sinistra al ruolo di centravanti.

    Quel rendimento si è trasferito senza soluzione di continuità al Bayern, dove ha già collezionato 8 goal e 5 assist nelle prime 15 partite. Kompany gli ha dato piena libertà creativa, insieme a Michael Olise, permettendo a entrambi di determinare le partite con iniziative personali: Díaz guida ora la Bundesliga per tiri tentati (34), con Olise subito dietro a quota 29.

    Lo scorso anno il Bayern aveva spesso sofferto per mancanza di fluidità offensiva, ma l’arrivo di Díaz ha completato il reparto d’attacco, portando intensità, qualità e imprevedibilità. È un maestro nelle transizioni veloci, guida il pressing alto e genera una quantità enorme di occasioni recuperando palla in zone avanzate.

    Il feeling con Kane è stato immediato:

    “Ho sentito fin da subito una connessione speciale con Luis,” ha dichiarato l’attaccante inglese.

    E quella sintonia si vede in campo, dove il loro gioco combinato è diventato quasi inarrestabile. Oggi, i 75 milioni investiti per il colombiano sembrano un affare, e Díaz sta finalmente ricevendo il riconoscimento che merita — non solo come uomo di fascia, ma come uno dei motori più determinanti d’Europa.

  • Lennart KarlGetty Images

    L'ASCESA DEL 'FANTASTICO' KARL

    Vincent Kompany è stato ampiamente ricompensato per aver deciso di puntare su un talento del vivaio: il gioiello Lennart Karl. Il giovane tedesco, appena 17 anni, fino a febbraio giocava ancora con l’Under 19 del Bayern, ma il tecnico belga ha scelto di accelerarne la crescita: prima lo ha inserito nella rosa per il Mondiale per Club, poi gli ha dato spazio con continuità in prima squadra in questa stagione.

    Oggi Karl vanta già 13 presenze ufficiali (di cui quattro da titolare) e si è rivelato una delle sorprese più brillanti dell’anno. Capace di agire sia da esterno destro che da trequartista, il giovane talento gioca con una maturità e una sicurezza disarmanti per la sua età. È rapido, agile, dribbla con baricentro basso e brilla soprattutto nel controllo orientato e nelle ricezioni tra le linee.

    I paragoni con Arjen Robben non si sono fatti attendere: Karl ha infatti un sinistro fatato, capace di disegnare traiettorie impossibili. Il paragone è sembrato perfettamente calzante nel suo primo goal in maglia Bayern, arrivato contro il Club Brugge, quando ha saltato tre difensori con un’accelerazione devastante prima di scagliare un tiro imparabile sotto l’incrocio.

    Quella prodezza lo ha reso il più giovane marcatore del Bayern nella storia della Champions League, e tre giorni dopo è arrivato anche il primo goal in Bundesliga, contro il Borussia Mönchengladbach, con un’altra azione alla Robben: taglio verso il centro e conclusione mancina nell’angolino.

    “È un giocatore fantastico, non ha paura di puntare l’uomo,” ha dichiarato Harry Kane parlando del suo nuovo, giovanissimo compagno. “Deve solo continuare a lavorare sodo, e avrà davanti a sé un grande futuro.”

    Kompany sta gestendo con attenzione i minuti del ragazzo, ma Karl è già una vera e propria arma a sorpresa per il Bayern. Al minimo, la sua versatilità potrà rivelarsi preziosa per sopperire a eventuali infortuni o squalifiche; nel migliore dei casi, ha il potenziale per diventare un elemento decisivo nel prosieguo della stagione.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    RITOCCHI TATTICI

    Il Bayern Monaco è oggi la squadra più prolifica d’Europa tra i principali cinque campionati, e gran parte del merito va a un accorgimento tattico intelligente introdotto da Vincent Kompany. Nel suo primo anno alla guida del club, l’ex tecnico del Burnley aveva puntato su possesso palla e controllo del gioco, ma oggi i bavaresi sono diventati una squadra molto più diretta, basata su verticalità e transizioni esplosive.

    Il Bayern adotta spesso un blocco medio, invitando gli avversari ad avanzare per poi colpire in profondità negli spazi lasciati liberi, soprattutto dopo essere passati in vantaggio. L’obiettivo è recuperare palla e ripartire immediatamente, in modo rapido e incisivo — e i risultati, finora, sono stati devastanti.

    In fase offensiva, Kompany porta fino a sei uomini in attacco, con i terzini spinti altissimi per creare superiorità numerica sulla linea difensiva avversaria. È un approccio aggressivo e ad alta intensità, che potrebbe teoricamente esporre il Bayern ai contropiedi, ma in realtà accade di rado: la squadra mantiene molti uomini vicini alla zona del pallone e, in caso di perdita del possesso, riconquista immediatamente pressione e campo, inducendo gli avversari all’errore.

    “Ha portato la sua fame in una squadra che forse era diventata un po’ compiacente,” ha spiegato l’allenatore del Colonia, Lucas Kwasniok, dopo la sfida di Coppa di Germania. “Ha dato al Bayern un’identità precisa nel lavoro senza palla: non c’è spazio per compromessi. I giocatori sono totalmente coinvolti perché vedono che in questo modo possono divorare l’avversario. Ti tolgono letteralmente l’aria.”

    Difensori come Jonathan Tah, Konrad Laimer e Josep Stanisic non sono noti per la loro velocità, ma vengono raramente messi in difficoltà, poiché pochissime squadre riescono a superare il pressing bavarese. E anche quando ci riescono, la reazione collettiva è immediata, con un ripiegamento fulmineo che ristabilisce la compattezza difensiva.

    Un dettaglio interessante riguarda Serge Gnabry, che ora resta alto in fase difensiva al posto di Kane, favorendo così transizioni ancora più rapide. Kompany ha trasformato il Bayern da una molla distesa in una spirale pronta a esplodere, e assistere alla sua evoluzione è diventato uno spettacolo a sé.

    “In questo momento è praticamente impossibile battere il Bayern,” ha aggiunto Kwasniok. “È la verità: sono semplicemente incredibili. Raramente ho visto una grande squadra disposta a investire così tanto in termini di energia e sacrificio. Hanno una volontà incrollabile di vincere il triplete.”

  • Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    UN'OCCASIONE DA COGLIERE

    Il Paris Saint-Germain rappresenta senza dubbio il test più impegnativo finora per il Bayern Monaco, che proprio contro i campioni di Francia aveva perso 2-0 nei quarti del Mondiale per Club. Ma stavolta la squadra di Vincent Kompany arriverà a Parigi con fiducia e convinzione totali.

    La formazione di Luis Enrique sta disputando un’altra Champions League di altissimo livello, con un impressionante successo esterno al Camp Nou contro il Barcellona, incastonato tra le goleade inflitte ad Atalanta e Bayer Leverkusen. Tuttavia, in Ligue 1 il PSG ha già lasciato punti per strada contro Marsiglia, Lorient, Strasburgo e Lilla, segno che qualche crepa, seppur sottile, esiste.

    Anche gli infortuni potrebbero giocare a favore del Bayern. Il Pallone d’Oro Ousmane Dembélé è in dubbio, mentre Désiré Doué sarà assente a lungo per una lesione alla coscia sinistra. In difesa mancherà Illia Zabarnyi, squalificato dopo l’espulsione contro il Leverkusen, e Marquinhos è appena rientrato dopo un periodo di stop.

    Con Kane, Díaz e Olise in piena forma, il Bayern ha tutte le armi per travolgere i parigini, sia in transizione che nel gioco aereo.

    Un pareggio lascerebbe entrambe le squadre in ottima posizione per la qualificazione agli ottavi, ma Kompany ha promesso che il Bayern “giocherà per vincere”, restando fedele al suo stile “rock’n’roll”, fatto di ritmo, intensità e coraggio. È proprio questo spirito che gli ha fatto guadagnare la fiducia totale dei giocatori e dei tifosi.

    “Con Kompany hanno fatto jackpot,” ha dichiarato la leggenda Lothar Matthäus a Sky Germania, dopo che il tecnico belga ha firmato il rinnovo biennale lo scorso ottobre. “Ha riportato i giocatori al centro del progetto, con discorsi chiari, diretti e sinceri. Ha reinventato il Bayern Monaco dopo quattro o cinque anni di instabilità, restituendo al club ciò che aveva smarrito.”

    Se la squadra di Kompany riuscirà a silenziare il Parc des Princes, quell’opinione potrebbe diventare unanime. E a quel punto, il Bayern potrà davvero iniziare a sognare la sua settima Champions League.

