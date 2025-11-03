I campioni d’Europa contro la miglior squadra d’Europa? Kane e Kompany hanno trasformato il Bayern Monaco nella principale minaccia al trono del PSG in Champions League

All’inizio di settembre, il clima attorno al Bayern Monaco non era certo dei più ottimistici. Vincent Kompany aveva mancato i suoi due principali obiettivi di mercato, Florian Wirtz e Nick Woltemade, e la sua squadra aveva rischiato una clamorosa eliminazione al primo turno di DFB-Pokal contro il modesto Wehen Wiesbaden, terza serie tedesca, salvata soltanto da un goal in extremis di Harry Kane.
Wirtz era considerato il sostituto ideale – e futuro partner – di Jamal Musiala, fermo almeno fino a fine anno per la frattura a una gamba rimediata al Mondiale per Club. Ma il talento del Bayer Leverkusen ha scelto di trasferirsi al Liverpool, campione d’Inghilterra in carica: una decisione che molti hanno letto come un segnale del ridimensionamento del Bayern rispetto ai vertici del calcio europeo.
La tesi sembrava trovare conferma pochi giorni dopo, quando i bavaresi rischiarono di dilapidare tre reti di vantaggio nel faticoso 3-2 di fine agosto contro l’Augsburg. Il pensiero generale era che Kompany disponesse di una rosa sufficiente per difendere il titolo in Bundesliga, ma non per competere seriamente in Champions League.
Eppure, a distanza di appena 65 giorni, il Bayern ha smentito ogni previsione. I tedeschi hanno messo insieme 15 vittorie consecutive in questo avvio di stagione 2025-26 — un record assoluto mai eguagliato nella storia dei principali cinque campionati europei. Con 33 goal segnati e solo 4 subiti, la squadra di Kompany è già in testa alla Bundesliga con cinque punti di vantaggio, e occupa il secondo posto nel girone di Champions League, dopo aver battuto Chelsea (3-1), Pafos (5-1) e Club Brugge (4-0).
In vetta al gruppo c’è il Paris Saint-Germain campione d’Europa, avanti di un solo goal nella differenza reti complessiva (13 contro 12), ma martedì il Bayern avrà l’occasione per mandare un segnale fortissimo: la sfida al Parc des Princes contro la squadra di Luis Enrique può valere più di tre punti.
Una sedicesima vittoria consecutiva consacrerebbe i bavaresi come nuovi favoriti assoluti per la Champions League, completando una rimonta sportiva sorprendente. Kompany sembra aver trasformato il Bayern da un giorno all’altro, e se la corsa continuerà su questi ritmi, fermare la nuova corazzata dell’Allianz Arena potrebbe diventare un’impresa impossibile per chiunque.