I 20 momenti che hanno regalato al Liverpool il titolo della Premier League: le giocate di Salah e le cadute di Arsenal e Manchester City

GOAL ripercorre il cammino che ha portato al trionfo del Liverpool nella Premier League 2024/2025.

Il Liverpool ce l'ha fatta! I Reds sono campioni d'Inghilterra per la ventesima volta, eguagliando il record, grazie alla vittoria di domenica per 5-1 sul Tottenham, che ha portato la squadra di Arne Slot a un vantaggio di 15 punti sull'Arsenal in testa alla classifica della Premier League a quattro giornate dalla fine.

Possiamo tranquillamente affermare che nessuno se lo sarebbe aspettato all'inizio della stagione, dato che il club era ancora alle prese con la partenza di una leggenda come Jurgen Klopp, che poco meno di un anno fa ha dato un commosso addio ad Anfield.

L'ex allenatore del Feyenoord Slot ha fatto un lavoro sensazionale affrontando la pressione di succedere a un'icona della Kop e allo stesso tempo ottenendo il massimo da una rosa che non è stata rafforzata affatto la scorsa estate. Come ci è riuscito?

Beh, un paio di piccole modifiche tattiche hanno sicuramente aiutato, ma Slot è stato anche aiutato da un paio di personaggi chiave. Di seguito, GOAL ripercorre i momenti della trionfale stagione 2024-25 del Liverpool in Premier League.