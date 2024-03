Huijsen, Soulé, Yildiz e gli altri: la Juventus deve decidere cosa fare dei giovani

I giovani bianconeri crescono e fanno gola ad altri club, la Juventus deve decidere se puntarci subito o fare cassa.

Ormai da anni la strada perseguita dalla Juventus è chiara, ovvero sostenibilità finanziaria e spazio ai giovani. Tanti sono quelli già lanciati da Allegri in Prima squadra, anche sfruttando l'ottimo lavoro della Next Gen.

Adesso però i bianconeri sono chiamati a fare una scelta: puntare subito su ragazzi dal sicuro talento ma ancora acerbi per certi livello, oppure cederli per fare cassa e finanziare possibili colpi in entrata?

La risposta arriverà già in estate, quando alcuni dei giovani più promettenti potrebbero essere richiesti come contropartite tecniche: cosa farà la Juventus?