Huijsen al Real Madrid? Dalla clausola rescissoria alle sue parole sui Blancos, gli scenari per l'estate

Huijsen conferma la presenza di una clausola nel contratto col Bournemouth e strizza l'occhio al Real: "Un amico mi ha detto di andarci, io ho riso…".

Dalle parti della Continassa, probabilmente, qualcuno si starà ancora mangiando le mani.

L'esplosione di Dean Huijsen in Premier League ha scatenato le big d'Europa, pronte a darsi battaglia per assicurarsi l'ex bianconero diventato protagonista al Bournemouth.

Il difensore olandese, che ha scelto di giocare per la Nazionale spagnola, sembra però nutrire un occhio di riguardo per un club: il Real Madrid, sulle sue tracce e - difficile immaginare il contrario - che appare in cima ai pensieri del ragazzo.

Huijsen lo ha lasciato intendere in un'intervista concessa a 'El Chiringuito Tv', dove ha strizzato l'occhio ai Blancos e confermato la presenza di una clausola rescissoria nel contratto che lo lega alle Cherries.