Huijsen ritrova la Juventus: dall'addio al Real Madrid in 12 mesi, è uno dei più grandi rimpianti della storia bianconera

Il difensore sfiderà la Juventus da ex al Mondiale per Club: cosa non ha funzionato a Torino e perché i bianconeri lo hanno lasciato andare.

Real Madrid e Juventus giocheranno di nuovo contro dopo qualche stagione; l'ultima volta in una partita ufficiale è stato nella stagione 2017/2018, nei quarti di finale di Champions League, con l'eliminazione dei bianconeri. A quei tempi, Dean Huijsen aveva ancora 12 anni e pur diventando presto uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, il suo percorso era ancora tutto da compiere. Sette anni dopo le due squadre si incontrano nuovamente e Huijsen sarà uno dei protagonisti, anzi, il protagonista assoluto, almeno sentimentalmente. Il difensore infatti sfiderà per la prima volta la Juventus dopo essere cresciuto a Torino.

L'addio nell'estate scorsa ha fatto molto rumore, fin da subito, ma soprattutto dopo le prestazioni del classe 2005 che lo hanno portato poi a passare al Real Madrid, meno di un anno da quando aveva lasciato la Juventus per approdare al Bournemouth in Premier League. Ma perché la Juventus lo ha lasciato andare? E soprattutto ecco perché si può già considerare uno dei più grandi rimpianti della storia bianconera. L'articolo prosegue qui sotto