Huijsen sull'addio alla Juventus: "Non sarei andato via, mi hanno detto che dovevano fare cassa"

Dean Huijsen spiega la cessione al Bournemouth: "Non l'ho deciso io, ma non ho rimpianti". E su Allegri: "Gli sarò sempre grato".

Da gioiello del futuro, a sacrificato.

La parabola di Dean Huijsen alla Juventus ha visto il difensore prima essere lanciato da Massimiliano Allegri, poi approdare in prestito alla Roma ed infine - in estate - salutare definitivamente Madama volando in Premier per 15 milioni.

L'articolo prosegue qui sotto

L'olandese naturalizzato spagnolo, oggi al Bournemouth e tra le note più positive di una squadra che veleggia in zona Europa, alla 'Gazzetta dello Sport' ha riavvolto il nastro all'addio ai bianconeri spiegando i motivi della sua cessione.