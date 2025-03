Il difensore è stato chiamato dal CT De La Fuente per le gare di Nations League, sale dall'Under 21 in nazionale maggiore.

Il sogno è diventato realtà per Dean Huijsen, ex difensore della Juventus oggi al Bournemouth.

Il CT della Spagna, De La Fuente, ha infatti convocato per la prima volta Huijsen in nazionale maggiore per gli impegni di marzo in Nations League.

Huijsen era stato aggregato inizialmente alla selezione Under 21, ma successivamente è arrivata la promozione.