Il Chelsea in pole position per Huijsen: il prezzo attira le big, sul difensore ci sono Real Madrid, Arsenal e Liverpool

I Blues pensano seriamente ad ingaggiare l'ex difensore della Juventus quest'estate e non devono lasciarsi sfuggire l'occasione.

Dean Huijsen è destinato a essere al centro di una delle saghe di calciomercato più avvincenti dell'estate. Una stagione d'esordio stellare in Premier League, unita a una clausola rescissoria relativamente bassa (50 milioni di sterline, pari a 66,5 milioni di dollari), ha fatto sì che il difensore centrale del Bournemouth fosse in cima alla lista dei desideri di molti dei club più importanti d'Europa.

Tra queste c'è il Chelsea, che nei prossimi mesi dovrebbe dare una ripulita alla sua difesa sovraffollata e poco performante e ha un disperato bisogno di soluzioni di alto livello e a lungo termine in un reparto che negli ultimi tempi ha causato problemi ricorrenti.

Nonostante la difficile lotta per qualificarsi alla Champions League della prossima stagione e l'interesse di rivali del calibro di Arsenal, Liverpool e Real Madrid, i Blues si trovano in qualche modo in pole position per assicurarsi il giovane nazionale spagnolo, e questa è diventata un'occasione che semplicemente non possono permettersi di lasciarsi sfuggire.