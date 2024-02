Il giovane difensore di proprietà della Juventus aveva preferito la Roma al Frosinone per Mourinho. Ma ora è fuori dalla lista UEFA.

Se la scelta di andare alla Roma sia stata quella giusta lo dirà solo il tempo, di sicuro per Dean Huijsen qualcosa sembra già cambiato.

Il giovanissimo difensore di proprietà della Juventus aveva preferito i giallorossi al Frosinone soprattutto per il fascino di essere allenato da Mourinho.

Ora però lo Special One non è più sulla panchina della Roma e per Huijsen è arrivata subito una brutta notizia.