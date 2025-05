Huijsen al Real Madrid, è ufficiale: il comunicato, quando si trasferisce e quanto guadagna la Juventus

Il club madrileno annuncia l'arrivo del difensore ex Juve: contratto fino al 2030, pagata la clausola rescissoria. Arriva per il Mondiale per Club.

Dean Huijsen è un nuovo calciatore del Real Madrid. Il difensore ventenne, nato ad Amsterdam ma con cittadinanza spagnola, si trasferirà ufficialmente dal Bournemouth al club spagnolo a partire dal 1° giugno 2025. Il trasferimento si è concluso per una cifra pari a 50 milioni di sterline, circa 59,5 milioni di euro, corrispondente alla clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. Huijsen ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà ai Blancos fino al 30 giugno 2030. Cresciuto calcisticamente in Spagna, ex Juventus e Roma, il giovane difensore è attualmente uno dei talenti più seguiti in Europa, tanto da essere nominato tra i migliori giovani della Premier League 2024/2025. L'articolo prosegue qui sotto La Juventus, che lo aveva ceduto al Bournemouth per 15,2 milioni di euro meno di un anno fa, incasserà una percentuale sulla rivendita, pari ad una cifra di poco superiore ai 7 milioni.