Hugo Ekitike Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Hugo Ekitike è pronto a dimostrare di poter diventare il nuovo volto del Liverpool dopo Mohamed Salah

Con Alexander Isak in grande difficoltà, Hugo Ekitike è il candidato ideale per diventare il nuovo trascinatore del Liverpool dopo Mohamed Salah.

Sabato Mohamed Salah ha salutato Anfield, ma è stato un addio definitivo? Il fatto stesso che sia sceso in campo è stato chiaramente un segnale positivo. Dopo l'incredibile attacco ad Arne Slot e al club del fine settimana precedente, c'era il timore concreto che "Il re egiziano" potesse non essere nemmeno convocato per l'ultima partita del Liverpool prima di partire per la Coppa d'Africa in Marocco.

Salah, però, non si è limitato a giocare: ha fornito un assist molto importante che non solo ha permesso a Hugo Ekitike di segnare il secondo goal decisivo, ma ha che gli ha anche consentito di battere il record di Wayne Rooney per il maggior numero partecipazione ad una rete in un singolo club nella storia della Premier League. È stato quindi un promemoria molto opportuno di quanto Salah abbia dato al Liverpool e di quanto abbia ancora da offrire, motivo per cui, nonostante gli sforzi di Jamie Carragher, il 33enne è stato applaudito sia in campo che fuori.

Tuttavia, Salah non è stato l'unico giocatore ad essere osannato sabato ad Anfield. Anche il nome di Ekitike è risuonato in tutto lo stadio quando è stato sostituito a causa di un crampo a 12 minuti dalla fine, il che ha solo dimostrato che al momento non c'è nessun giocatore più adatto di lui a guidare l'attacco del Liverpool in assenza di Salah o a succedergli come volto del club.

  • West Ham United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ISAK "MOLTO MEGLIO" DI EKITIKE

    A settembre, l'ex vice allenatore del Manchester United Rene Meulensteen riteneva che, nonostante l'ottimo inizio Ekitike al Liverpool (tre goal nelle prime tre partite), avrebbe dovuto abituarsi a stare in panchina non appena Alexander Isak fosse tornato in forma, perché il suo compagno di reparto era "un giocatore molto più forte, completo e con maggiore esperienza in Premier League".

    All'epoca, pochissimi avrebbero dissentito dall'olandese. Era ovviamente impossibile contestare l'affermazione secondo cui l'ex attaccante del Newcastle aveva più esperienza del francese. In effetti, la cifra pagata dal Liverpool per Ekitike (69 milioni di sterline) aveva suscitato molto stupore , dato che il giocatore non aveva ancora esordito con la maglia della Francia e veniva da una sola stagione positiva in Germania con l'Eintracht Francoforte.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    POTENZIALE SIMILE A QUELLO DI HAALAND

    Tuttavia, l'ammontare della cifra non ha mai preoccupato Ekitike. Era assolutamente convinto di essere abbastanza bravo da poter brillare in Premier League, e lo era anche il Liverpool.

    Sebbene potesse sembrare che i Reds avessero puntato su Ekitike per costringere il Newcastle a lasciar partire Isak, in realtà seguivano il francese già da tempo. Il direttore Will Spearman aveva scoperto che, da un punto di vista statistico, Erling Haaland e Kylian Mbappé erano gli unici attaccanti ad aver mostrato "un potenziale maggiore a un'età comparabile", e la convinzione era che Slot fosse l'allenatore perfetto per ottenere il massimo da Ekitike.

    I primi segnali sono sicuramente molto incoraggianti, perché mentre l'influenza di Florian Wirtz cresce di settimana in settimana, Ekitike ha senza dubbio dimostrato di essere il miglior acquisto del Liverpool nei primi quattro mesi di stagione.

  • ALL'ALTEZZA DELL'INIZIO DI SALAH

    Per contestualizzare l'impatto immediato di Ekitike, il 23enne ha segnato nei suoi primi dieci incontri da titolare con il Liverpool (sette) tanti goal quanti Salah nella sua stagione record 2017-18).

    Dopo le doppiette consecutive contro Leeds United e Brighton, Ekitike si è portato a quota dieci reti in tutte le competizioni, il doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore del Liverpool, il che è davvero impressionante se si considera che è partito sette volte dalla panchina.

    "È molto preciso -, ha detto sabato ai giornalisti il capitano del Liverpool Virgil van Dijk - Non è stata una stagione facile, ma per lui entrare in campo e ottenere questi risultati è eccellente. È qualcosa di cui abbiamo bisogno".

    In effetti, i giorni in cui Ekitike veniva escluso dalla formazione titolare di Slot per far posto a Isak nel suo disperato tentativo di tornare in forma sono probabilmente già finiti, soprattutto con Salah impegnato nella Coppa d'Africa e Cody Gakpo fuori per infortunio.

  • FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

    "SLOT VUOLE IL MEGLIO PER ME"

    Indipendentemente dalla formazione che il Liverpool deciderà di schierare durante questo periodo festivo, fondamentale per le sue speranze di ribaltare la stagione, Ekitike dovrà essere schierat fin dal fischio d'inizio, sia che giochi sulla fascia, in coppia con Isak o al posto dello svedes.

    Ci sono stati legittimi dubbi sul suo atteggiamento dopo l'espulsione contro il Southampton in Carabao Cup, che lo Slot, solitamente riservato, ha definito "inutile e stupida", ma Ekitike si è scusato per l'errore di essersi guadagnato il secondo cartellino giallo per essersi tolto la maglia mentre festeggiava il goal della vittoria e, cosa ancora più importante, ha imparato la lezione.

    È chiaramente un personaggio esuberante, il che significa che fatica a nascondere la sua frustrazione in campo, ma nelle ultime settimane non ci sono stati ulteriori segni di egocentrismo, solo uno sforzo costante per dare ciò che Slot gli chiede.

    "Come giocatore, a volte ti arrabbi, perché può essere fastidioso -ha detto Ekitike al Daily Mail - ma so che l'allenatore vuole il meglio per me e vuole il meglio per la squadra. Direi che mi sta addosso, ma non è una cosa negativa. Vuole solo aiutarmi, quindi non la prendo male. Vuole che dia sempre di più". E, a merito di Ekitike, la sua resa complessiva è aumentata.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    "NON SOLO GOAL"

    Solo Haaland ha una media di goal per 90 minuti superiore a quella di Ekitike nella Premier League di questa stagione, ma non è solo una questione di percentuale realizzativa. La sua influenza sul gioco del Liverpool aumenta di settimana in settimana.

    In netto contrasto con l'inefficace Isak, sta ottenendo sempre più tocchi e tirando sempre più volte in porta, il che rende sorprendentemente fuori luogo l'affermazione di Meulensteen secondo cui lo svedese sarebbe il giocatore più "completo".

    Persino Slot ha ammesso che Ekitike ha quel "fattore X" che fa alzare in piedi i tifosi e persino gli allenatori. Ma forse, cosa ancora più importante, è disposto a dare tutto se stesso per la causa, come ha dimostrato la sua sostituzione forzata per crampi contro il Brighton.

    "I goal che ha segnato erano ottimi, ma ci sono stati altri momenti in cui ho pensato 'wow!' - ha detto Slot a Match of the Day - E questo, ovviamente, è il motivo per cui lo volevamo, a parte i goal. Quindi, è bello vedere che lui e gli altri arrivati in estate stanno migliorando. Hanno dovuto adattarsi alla Premier League, a quell'intensità, perché erano tutti giovani tranne Alex Isak, ma vedo che stanno tutti facendo progressi.

    Quindi, anche se Hugo ha avuto i crampi, posso assicurarvi che oggi ha fatto probabilmente il doppio rispetto alle partite all'inizio della stagione, quando ho dovuto sostituirlo proprio per i crampi".

  • FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

    L'EREDE AL TRONO?

    Il punto fondamentaleè che Ekitike ha ancora molto da dare, il che è un pensiero terrificante per gli avversari della Premier League, ma una fonte di grande conforto per il Liverpool in un momento ancora difficile. I risultati dei Reds sono migliorati nelle ultime settimane, ma non sembrano ancora all'altezza delle aspettative dopo una campagna acquisti estiva senza precedenti, e mentre Slot insiste che la situazione di Salah è stata risolta, permane un'aria di incertezza ad Anfield.

    Ci sono però alcuni motivi per essere ottimisti. La difesa sembra finalmente aver trovato la giusta quadratura e sembra solo una questione di tempo prima che il buon lavoro di Wirtz venga ricompensato con altri goal e assist.

    Col tempo, anche Isak potrebbe finire per giustificare la sua elevata cifra di trasferimento, ma fortunatamente per il Liverpool, Ekitike lo ha già fatto e sembra davvero in grado di dimostrarsi un grande acquisto. Va da sé che è improbabile che riesca ad avvicinarsi ai risultati ottenuti da Salah ad Anfield, ma quando il fuoriclasse egiziano se ne andrà, Ekitike potrebbe benissimo essere il prossimo in linea di successione per il trono.

